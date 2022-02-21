Hırsızlık için girdiği camide imamı bıçakladı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde S.K., hırsızlık amacıyla girdiği Canlılar Cami’nin 56 yaşındaki imamı Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Okumuş'un tedavisi yoğun bakımda sürerken gözaltın alınan S.K. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Cami’nin içindeki Kur'an kursu bölümünde, hırsızlık amacıyla içeri girdiği öne sürülen kişiyi fark eden imam Halil Okumuş, müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında Okumuş’u 3 yerinden bıçaklayan şüpheli kaçtı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. S.K., Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyete götürülen S.K. ifadesinde, "Camiye barınmak amacıyla girmiştim. İmam beni hırsız sandı. Kavga etmeye başlayınca bıçakladım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi.

Halil Okumuş'un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)