Hırsızlığa son: Nutella kilidi satışa sunuldu!

Alman tasarımcı Daniel Schobloch Nutella kapağına takılarak kavanozun açılmasını engelleyen bir kilit tasarladı. Schobloch'un başlangıçta yakın bir arkadaşına yardımcı olmak için tasarladığı kilit, gelen taleplerin artması üzerine eBay'de de satışa sunuldu. Nutella kilidi, şimdiden binin üzerinde sipariş aldı.

Alman mobilya tasarımcısı Daniel Schobloch, Nutella kapağına takılarak kavanozun açılmasını engelleyen bir kilit sistemi geliştirdi. Kilidi bir arkadaşının, çocuklarının sürekli olarak Nutella’sını yemesinden şikayetçi olması üzerine geliştirdiğini söyleyen Scobloch, talep gelince kilit sistemini internet üzerinden satışa sundu.

Tanesi 9,99 Euro’dan (yaklaşık 32 TL) satışa sunulan kilit yoğun ilgi gördü. Binin üzerinde sipariş aldığını söyleyen Alman tasarımcı, “Mevzu bir şaka olarak başladı. En iyi arkadaşlarımdan biri, çocukları Nutella’sını aşırdığı için öfkelenmişti. Ama talep artmaya başlayınca biz de aleti e-bay’de satışa sunmaya karar verdik” dedi.

Nutella kilidi internette, “dünyanın beklediği icat” sloganıyla tanıtılıyor.