T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hırsızlığa son: Nutella kilidi satışa sunuldu!

9,99 eurodan satışa sunulan 'Nutella kilidi', binin üzerinde sipariş aldı

01 Eylül 2015 20:00

Alman tasarımcı Daniel Schobloch Nutella kapağına takılarak kavanozun açılmasını engelleyen bir kilit tasarladı. Schobloch'un başlangıçta yakın bir arkadaşına yardımcı olmak için tasarladığı kilit, gelen taleplerin artması üzerine eBay'de de satışa sunuldu. Nutella kilidi, şimdiden binin üzerinde sipariş aldı.

Alman mobilya tasarımcısı Daniel Schobloch, Nutella kapağına takılarak kavanozun açılmasını engelleyen bir kilit sistemi geliştirdi. Kilidi bir arkadaşının, çocuklarının sürekli olarak Nutella’sını yemesinden şikayetçi olması üzerine geliştirdiğini söyleyen Scobloch, talep gelince kilit sistemini internet üzerinden satışa sundu.

Tanesi 9,99 Euro’dan (yaklaşık 32 TL) satışa sunulan kilit yoğun ilgi gördü. Binin üzerinde sipariş aldığını söyleyen Alman tasarımcı, “Mevzu bir şaka olarak başladı. En iyi arkadaşlarımdan biri, çocukları Nutella’sını aşırdığı için öfkelenmişti. Ama talep artmaya başlayınca biz de aleti e-bay’de satışa sunmaya karar verdik” dedi.

Nutella kilidi internette, “dünyanın beklediği icat” sloganıyla tanıtılıyor.

ETİKETLER

nutella kilidinutella hırsızlığına sonnutellaDaniel Schobloch

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24