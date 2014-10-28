Hırsızların hedefi anahtarsız otomobiller

(Dave Lee / BBC Teknoloji)

İngiliz Otomobil İmalat ve Ticaret Derneği, "İngiltere'de örgütlü suç şebekelerinin son dönemde anahtarsız çalıştırılan pahalı arabalar üzerinde odaklandığını" bildirirken, "soyguncuların yalnızca tamircilerin kullanabileceği cihazlar aracılığıyla güvenlik engellerini aştığını" belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, otomobil imalatçıları anahtarsız çalıştırılan taşıtlardaki yazılımları sürekli güncelleyerek soyguncuların bir adım önünde gitmeye çalışıyor.

Ancak bu sorun yüzünden Londra'daki bazı Range Rover sahiplerinin sigorta şirketlerinden red cevap aldığı kaydediliyor.

Anahtarsız çalıştırılan otomobiller giderek daha gözde hale geldikçe, soyguncular, internet üzerinden, anahtarsız çalıştırma sistemini devreye sokan gereçleri yeniden programlayan cihazları satın almaya yöneldi.

İlk dönemde BMW ve Audi'lerin kolay hedef olarak seçildiği; son zamanlardaysa aralarında Ford Fiesta, Focus, Range Rover Evoque gibi çok çeşitli otomobil modellerinin ve Ford Transit ile Mercedes Sprinter gibi çok satan hafif ticari araçların hırsız şebekelerinin hedefi olduğu belirtiliyor.

Aslında istatistikî olarak otomobil hırsızlığı zorlaştı. İngitere'de 2002 yılında 318.000 otomobil çalınmışken, geçen yıl bu sayı 77.500'e indi.

Ama bilgisayar cihazlarıyla güvenlik engellerini kırma girişimlerinde artış var ve bu alandaki yasaların sıkılaştırılması isteniyor.

Anahtarsız otomobili çalmak için kullanılan cihazların olağan bakım hizmeti veren tamirhanelerde yasal şekilde kullanıldığı ve bu cihazların bağımsız oto tamircileri tarafından da elde edilebildiği; ancak kimi şahısların bu cihazlarla araçlara yasa dışı bir şekilde erişebildiği kaydediliyor.

Bununla birlikte en yaygın oto hırsızlığının hala soyguncunun anahtarları ele geçirmesiyle olduğu ve yeni tür hırsızlık riskinin büyütülmemesi gerektiği hatırlatılıyor.