İçinde 2 milyon lira bulunan zırhlı banka aracı kaçırıldı

İstanbul Kartal'da eli silahlı 3 kişi, ATM cihazına para yerleştiren 2 banka görevlisini etkisiz hale getirip, içinde yaklaşık 2 milyon lira bulunan zırhlı banka aracı alarak kaçtı.

Saat 04.30 sularında bir bankanın güvenlik görevlileri Mehmet Dikmen ile Özer Dağ, bankanın ATM makinasına para yerleştirdikten sonra, eli silahlı yüzü maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı.

3 şüpheli kendilerine direnen Mehmet Dikmen'i tabancanın kabzesiyle başından yaraladı. 3 zanlı iki güvenlik görevlisinin ellerini de bağlayarak, bankamatiğin arka kısmındaki kasa bölümüne kilitledi. Hırsızlık şüphelileri daha sonra, içerisinde yaklaşık 2 milyon TL bulunan zırhlı banka aracını alarak kaçtı. ATM makinasının alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Dikmen ve Özer Dağı'n ATM cihazının içerisinden çıkardı. Başından hafif şekilde yaralanan Dikmen, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Terk edilmiş halde bulundu'

Polis, banka aracındaki uydu takip sistemi sayesinde, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Şehit Aydın Çelik Caddesi, TEM bağlantı yolu üzerinde terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan 3 kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı. İçerisinde özel şifreli kasanın olduğu zırhlı para nakil aracından, para alınıp alınmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.