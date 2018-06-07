Hırsızı yakalatana 20 bin lira verecek

Düzce'de yaşayan Hacer Kuşçuoğlu'nun komşusunun çelik kasasına koyduğu 80 bin lira, iddiaya göre çalındı. Evinin önüne pankart asan Kuşçuoğlu, hırsızı ihbar edene 10 bin lira, yakalatana 20 bin lira vereceğini açıkladı.

Arapçiftliği Mahallesi'nde oturan Hacer Kuşçuoğlu, oğlunun düğün masrafları için biriktirdiği paraları komşusu olan Gülten Ş.'nin evinde bulunan çelik kasaya koydu. Zaman zaman eline geçen parayı da bu kasaya bırakan Hacer Kuşçuoğlu, 4 yılda 80 bin lira biriktirdi. Kuşçuoğlu, 5 ay önce parayı almak için komşusuna gittiğinde paraların çalındığını öğrendi. Düzce Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunan Hacer Kuşçuoğlu, oğlunun da düğünü yaparak borca girdi.



Hacer Kuşçuoğlu aradan geçen 5 aylık süreçte herhangi bir sonuç alamayınca, evinin önüne üzerinde 'Bu mahallede yapılan hırsızlığı yapanı ya da yapanları ihbar edene 10 bin lira, yakalatana 20 bin lira ödül verilecektir. İhbar edenin adı gizli tutulacaktır' yazılı pankart astı.



25 yıllık emeğinin gittiğini belirten Hacer Kuşçuoğlu, "Belki insafa gelirler, belki getirirler diye bekliyoruz. Bu kazanç benim 25 senelik emeğim, çoluk çocuğumdan arttırdığım, evimden arttırdığım emeğim. Kardeşim, komşum diye güvendim. Komşumuzun kasası vardı. Arkadaşlar oraya paralarını koyunca biz de çok güvendik. Evimizden biriydi. Biz gidiyorduk, o geliyordu. Önce kardeşim koydu, 2 komşum vardı onlarda koydu. Bende koydum. Kapılarını biz açıp kapatmıyorduk. Kendisi kilitliyordu, kendisi saklıyordu. Kasanın anahtarını bilmiyorduk. Çocuğumuzun düğünü vardı, paralarımı geri alacaktım. Paraların olmadığını öğrendik. Neden 4 sene önce değil, neden düğüne 3 ay kala yapıldı? Hırsızlık olayı gibi değil. Evin kapısını açıyor. Kendi parasını alıyor, eltisinin doları içeride, bizimkiler gidiyor" dedi.

"Ev halkından biri olmadan paraların alınması zor"

Borç alarak oğlunun düğününü yaptığını belirten Kuşçuoğlu, "Ben ev sahibinden paramı talep ediyorum. Silah zoru ile koymadık, ama ben kasama güvenmiyorum alın poşetlerinizi diyebilirdi. Bu kadar mağdur edilmez ki; aldın, onu korumak sana düşmez mi? Kendimden fazla güvenmesem bunu koyar mıydım? Keşke evimden çalınsaydı derdim. Şikayetçi olduk. Ev halkından biri olmadan bu paranın alınması zor. Bir insaf eden olur, belki savcı birini bulur. Ama 5 aydır bir şey olmadı. Benim varım, yoğum oydu. Biz çok mağduruz. Bilen varsa, duyan varsa Allah rızası için insafa gelsinler" diye konuştu. (DHA)