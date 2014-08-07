Hiroşima’ya atılan atom bombası 69 yıldır öldürüyor

6 Ağustos 1945′te ”Enola Gay” isimli ABD bombardıman uçağı, ”Little Boy – Küçük Çocuk” adı verilen atom bombasını Hiroşima’ya atmıştı. 350 bin nüfuslu kentte 70 binden fazla kişi aynı gün ölmüş, izleyen aylarda bu rakam 140 bine yükseldi. Atom bombasının Hiroşima’ya düştüğü saat olan 08:15′te törene katılan on binlerce kişi saygı duruşunda bulundu. Japonya’da çok sayıda kişi günümüzde hâlâ radyasyonun sonuçlarından ötürü can vermeye devam ediyor.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, Hiroşima’dan 3 gün sonra Nagazaki’ye de bir atom bombası atılmıştı. “Fat Man – Şişman Adam” ismi verilen bombada can kaybı 1945 yılı sonuna kadar 70 bine çıkmıştı. Sinop’ta planlanan nükleer santrali üreten Japonya’nın Başbakanı Şinzo Abe daimi dünya barışı sağlanması için nükleer silahsızlanma çabalarına devam edeceklerini söyledi.