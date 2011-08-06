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Yaşam

'Hırka-ı Şerif'i verin, size Boğaz'da saray yaptıralım'

Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde yeniden düzenlenen dairesinde ziyarete açıld&#

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde yeniden düzenlenen dairesinde ziyarete açıldı. Veysel Karani’nin 57’nci kuşak torunu arkeolog Gülay Köprülü, rahmetli babası Haşim Köprülü’ye çok zengin bir Arap şeyhinin “Hırka-i Şerif’i bize verin, karşılığında size İstanbul Boğazı’nın en güzel yerinde bir saray yaptıralım. Sizin ve ailenizin bundan sonraki geleceğini de teminat altına alalım” dediğini, babasının ise, “Bunu ne siz söylemiş olun ne de ben duymuş olayım. Bu öyle bir hazine ki değeri parayla ölçülmez” diyerek bu teklifi reddettiğini açıkladı.





Fatih Camii İmamı Osman Şahin’in Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan törende konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Hırka-i Şerif’in neticede bizim giydiğimiz elbiseler gibi bir giysi olduğunu hatırlatarak, “Hırka-i Şerif’ten olağanüstü şeyler beklemek, dileklerimizin kabulunu beklemek gibi hurafe inançlar ile bu ziyaretimizi lekelemeyelim. Herkes bunu Resulullah efendimizin bir hatırası olarak bilsin ve o ölçülerde ziyaret etsin” dedi.



59 kuşaktır koruyoruz


Veysel Karani’nin 59’uncu kuşaktan torunu Barış Samir de Hz. Peygamber’in Veysel Karani’ye bıraktığı Hırka-i Şerif’in 59 kuşaktır, yaklaşık 1400 yıldır aile tarafından korunduğunu söyledi. Samir, bu süreç içerisinde Hırka-i Şerif’te meydana gelen yıpranmalar sonucunda hırkanın 2010 yılında 4 aylık bir konservasyon sürecine alındığını belirterek “1611 yılında Osmanlı Padişahı I. Ahmed’in talimatıyla İstanbul’a getirtilen Hırka-i Şerif’le 400’üncü kez buluşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.



Şeyh bize saray teklif etti


Veysel Karani’nin 57’nci kuşak torunu arkeolog Gülay Köprülü, rahmetli babası Haşim Köprülü’ye çok zengin bir Arap şeyhinin “Hırka-i Şerif’i bize verin, karşılığında size İstanbul Boğazı’nın en güzel yerinde bir saray yaptıralım. Sizin ve ailenizin bundan sonraki geleceğini de teminat altına alalım” dediğini, babasının ise, “Bunu ne siz söylemiş olun ne de ben duymuş olayım. Bu öyle bir hazine ki değeri parayla ölçülmez” diyerek bu teklifi reddettiğini açıkladı.



Muhafaza odasına parmak iziyle giriliyor


Kutsal emanet Hırka-i Şerif’in muhafaza odasının giriş ve çıkış kapılarının parmak izli geçiş güvenliği, Kale Biometrik Güvenlik Kilitleri ile korunuyor. Ziyaret saatleri dışında Hırka-i Şerif odasına sadece, parmak izleri önceden kodlanmış kişiler, hassas optik tarayıcıyı kullanarak girebiliyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla kontrol edilen ve kayıt altına alınan emanetleri günde 20-25 bin kişi ziyaret ediyor. Sıcaklığın sürekli 22 derecede tutulduğu odada, kalabalıktan dolayı nem 65 dereceyi geçince pencereler açılıyor.


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