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Kültür-Sanat

Hipokrat'ın 1500 yıllık el yazması reçetesi ortaya çıktı

Mısır’daki Azize Katerina Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında, tıp biliminin babası Hipokrat’ın araştırmalarını içeren 1500 yıllık el yazması bulundu

18 Temmuz 2017 21:03

Mısır’daki Azize Katerina Manastırı’nda restorasyon çalışmaları sırasında, tıp biliminin babası Hipokrat’ın araştırmalarını içeren 1500 yıllık el yazması bulundu.

Arkeofili’nin aktardığı habere göre Sina Dağı’nın eteklerinde yer alan Azize Katerina Manastırı, dünyanın en eski Hıristiyan ibadethanelerinden biri. Restorasyon çalışmaları sırasında, Hipokrat’ın bir araştırmasından elde edilmiş tıbbi bir reçete içeren 1500 yıllık el yazması ortaya çıkarıldı.

Mısır Eski Eserler Bakan Yardımcısı Muhammed Abdullatif, eserin Palmest olarak bilinen beşinci yüzyıla ait tıbbi bir el yazması olduğunu söyledi.

Deri üzerine yazılı el yazması eserin iki katmanı da deşifre edilebilir durumda. Deri üretiminin yüksek maliyeti nedeniyle, el yazması üzerine yazılan ilk metin, bir süre sonra ikinci bir metin katmanına yer açmak amacıyla kısmen silinmiş.

Tıbbi bitkilerin çizimleri

MS 5 ve 6’ncı yüzyıllara ait olduğu sanılan bu el yazması eserin içerisinde yer alan tıbbi metinlerin bir kısmının, Hipokrat’ın bir araştırmasıyla ilgili olduğu görülüyor.

MÖ 460 ile 375 yılları arasında Antik Yunan’da, Kos adasında yaşamış Hipokrat’ın ismini taşıyan yaklaşık 60 tıbbi yazısı günümüze kaldı.

El yazmasında bulunan metinlere tıbbi bitkilerin çizimleri de eşlik ediyor. El yazması üzerinde görünür olan ikinci metin ise "Sina yazması" olarak bilinen bir İncil metni.

 

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