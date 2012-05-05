Hip-hop'un babası Adam Yauch kansere yenildi

Amerikan Beastie Boys adlı grubun kurucusu Adam Yauch, 3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Hip-hop tarzı müziğin öncüsü kabul edilen Yauch, 47 yaşındaydı.

Hip-hop tarzı müziğin öncüsü Amerikan Beastie Boys grubunun kurucularından Adam Yauch öldü.

Ünlü grubun temsilcileri tarafından yayımlanan açıklamada, "Müzisyen, rapçi, militan ve sinemacı Adam (MCA) Yauch'un üç yıldır mücadele ettiği kanser hastalığından bu sabah doğum yeni New York'ta vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik" ifadesi kullanıldı.

Sahnede "MCA" adıyla tanınan 47 yaşındaki sanatçı evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Rolling Stone dergisi, 2009'da Beastie Boys'un turnesinin Yauch'un hastalığı nedeniyle iptal edildiğini ve Yauch'un tükürük bezi kanseri hastası olduğunu yazdı.

Brooklyn'de doğan ve büyüyen Yauch, 1979'da Beastie Boys'u "Mike D" lakaplı Mike Diamond ve "Ad-Rock" lakaplı Adam Horowitz ile kurmuştu.