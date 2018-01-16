Hip-hop sahnesinin genç ismi King Krule, 7 ve 8 Şubat'ta Salon'da

Salon İKSV, şubat ayında hip-hop sahnesinin en üretken ve en genç isimlerinden bir tanesini Türkiye’deki hayranlarıyla buluşturacak. 2017’nin sonuna doğru yayımladığı yeni şarkılarla yeni albüm ‘The OOZ’un müjdesini veren, King Krule, yeni albümün turnesi kapsamında, iki konserle 7 ve 8 Şubat’ta Salon’da sahne alacak.

Ayrıca Salon 10 Şubat Cumartesi Şebnem Ferah’lı Volvox’un ilk defa kapak olduğu, Athena’nın ilk röportajını verdiği, 90’ların kült fanzini Laneth’e bir saygı duruşu için Laneth Bir Gece’nin ikincisini müzikseverler ile buluşturacak.

Ayın son konuğu ise Alman deneysel müziğinin en nadide isimlerinden biri olan Martin Kohlstedt olacak. Her bir hareketinde ve vurduğu her notada durmaksızın kendi benliğini ortaya seren Kohlstedt, 21 Şubat Çarşamba akşamı, yeni albümü ‘Strom’dan şarkılarla, ilk defa Salon sahnesinde.