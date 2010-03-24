Hintliler beyazlamaya çalışıyor

T24 - Hindistan'da ten beyazlatıcı krem satışları rekor düzeye ulaştı. Hindistan'da ten beyazlatıcı krem satışları rekor kırıyor. Ülkede beyazlatıcı krem pazarının yılda yüzde 18 büyüdüğü, satışların Coca-Cola ve çay satışlarını geçtiği bildiriliyor.



Hindistan'ın en büyük araştırma şirketinden yapılan açıklamada, satışların bu yıl yüzde 25 artacağı ve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir pazarın ortaya çıkacağı belirtildi.



Hindistan'da açık tenli olmak güzel olmanın ölçütleri arasında. Yeni nesil Bollywood yıldızları da açık ten modasının öncüleri olarak görülüyor. Neredeyse yıldızların tümü, aynı zamanda bir beyazlaştırıcı krem markasının reklam yüzü. Üstelik kadınlar kadar erkekler de bu modaya ayak uyduruyor. Ayrıca televizyonlardaki sayıları 100'ü aşan reality şov türü programlarda da güzellik kriteri olarak beyazlık alınıyor.



Kadınların favori markası Açık Tenli ve Güzel'den sonra, şimdi de erkekler için, Açık Tenli ve Yakışıklı piyasaya sürülmüş.



Hindistan'ın en ünlü aktörlerinden John Abraham satışlardaki patlamayı, "Hint erkekleri daha iyi görünmek istiyor" sözleriyle açıklıyor.



Beyazlatıcı kremler, "4 haftada hissedilir beyazlama" gibi iddialı vaatlerle çıkıyor piyasaya.



Ancak kremlerin olumsuz etkilerine de rastlanıyor. Özelliklere içerdikleri steroidlerin yan etkileri mevcut. Ancak ürünler yine de hızla satılmaya devam ediyor ve şirketler "Henüz parasını geri isteyen olmadı" diyerek ürünlerini savunuyor.