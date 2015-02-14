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Hintli milyarder Hinduja, düğünü için 57 milyon TL harcadı

Hintli milyarder Sanjay Hinduja, 16 bin kişinin katıldığı düğününde Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger gibi ünlü şarkıcılar katıldı

14 Şubat 2015 00:42

Londra’da yaşayan 50 yaşındaki Hintli milyarder Sanjay Hinduja, 16 bin kişinin katıldığı düğününe 57 milyon TL harcadı. 

Jennifer Lopez ve Nicole Scherzinger gibi şarkıcıların sahne aldığı tören için harcanan miktarın 15 milyon sterlin (57 milyon TL) olduğu düşünülüyor.

Hindistan’da düzenlenen düğüne katılacak konuklar için 208 özel uçak kiralayan Hinduja’nın törende kısa süreliğine sahne alan ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’e 1 milyon sterlin (3,7 milyon TL) ödediği belirtiliyor.

Toplam serveti 6 milyar dolar olan Hinduja’nın düğünü masalları aratmayacak bir şekilde bir hafta sürdü.

 

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