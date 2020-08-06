Hint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı!

Hindistan'da öldüğü sanılarak defnedilen bir kadın, defin işleminden 6 gün polise başvurarak hayatta olduğunu bildirdi.

Sputnik'in Times of India gazetesinden aktardığı habere göre, 27 Temmuz'da Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kolluk kuvvetleri, bir bavul içinde Warisha Ali adlı kadının cesedini buldu.

Ailesi, 22 yaşındaki kadının cesedini teşhis ederken polis, Warisha'yla sürekli dalga geçen kocasını ve onun ailesini cinayetten sorumlu tuttu.

Warisha'nın ailesi kızlarını defnetti ancak Hint kadın, 6 gün geçtikten sonra polise başvurarak evden ailesine haber vermeden ayrıldığını ve tüm bu süre zarfında daha önce çalıştığı şehirde bulunduğunu anlattı.

Bunun üzerine polis, Warisha'nın kocasına ve onun ailesine yönelttiği suçlamaları kaldırdı ve bavulda cesedi bulunan kişinin kimliğini soruşturmaya başladı.