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Dünya

Hint Bakan: Tecavüz bazen doğrudur

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı Babubal Gaur, ülkedeki tecavüz olayları için, 'Bu kadın ve erkeğe dayanan sosyal bir suçtur. Bazen doğrudur bazen yanlıştır' dedi

07 Haziran 2014 14:56

Hindistan’da Madya Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı Babubal Gaur, ülkede büyük tartışma yaratan tecavüz olayları için, “Bu kadın ve erkeğe dayanan sosyal bir suçtur. Bazen doğrudur bazen yanlıştır. Şikayet olmazsa hiçbir şey yapılamaz” diye konuştu. Hindistan’da son dönemde çok sayıda kadının tecavüze uğraması, özellikle de iki genç kızın tecavüze uğrayıp ağaca asılması ile tecavüz karşıtı protestolar yeniden başlamıştı.

 

Ülkede tecavüz olayları

 

2012 yılında bir üniversite öğrencisinin Delhi'deki bir otobüste tecavüze uğraması ve hastanede hayatını kaybetmesi de ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Saldırıdan sonra gerçekleştirilen gösterilerin ardından hükümet cinsel şiddet suçları ile ilgili yasalarda değişiklik yapmıştı. Ancak geçen hafta iki genç kızın tecavüze uğrayıp ağaca asılması ile tecavüz karşıtı protestolar yeniden başlamıştı.

Kadın örgütleri, tecavüz zanlılarının mahkum edilme oranlarının düşük olmasının tecavüzlerin önlenememesinde daha etkili olduğu görüşünde.

 

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