Hindistan'da asılmış halde bulunan iki kız çocuğu, toplu tecavüze uğramış

Hindistan’da iki kız çocuğu Çarşamba sabahı ağaca asılmış halde bulundu. Çocukların 10 ila 15 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, asılmadan önce toplu tecavüze uğradıkları belirlendi. Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan olayın ardından bir kişi gözaltına alınırken, iki polis memuru da "görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle" görevden alındı. Polis memurlarının kızların kayıp olduğuna dair ihbar almasına karşın herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre emniyet görevlileri, saldırıyla ilgili olarak iki kişinin daha arandığını belirtti. Saldırıda hayatını kaybeden her iki kızın da otopsilerinin dün tamamlandığı ifade edildi. Emniyet görevlisi Atul Saxena, "Kızların nasıl kaybolduğu ve toplu tecavüz sonrası nasıl ve kimler tarafından asıldığı konusunu hâlâ inceliyoruz" dedi.

Cinsel saldırılara tedbir

2012 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde yaşanan toplu tecavüz olayı sonrasında ülkede cinsel saldırılara karşı önlemler ve cezalar artırılmıştı. İki yıl önce yaşanan saldırı sonrası, Hindistan hükümeti yoğun biçimde protesto edilmiş ve geçen yıl talepleri karşılayabilmek için bir dizi yeni yasa çıkarmıştı. Yapılan yasal düzenlemelerle Hindistan'da birden fazla tecavüz olayına karışanlar idam cezasına çarptırılıyor.

Yine bu yıl içerisinde 20 yaşındaki bir kadın ülkenin doğusundaki Bengal bölgesinde toplu tecavüze uğramıştı. Yaşanan olayın köyün ileri gelenleri tarafından verilen bir ceza olduğu ve kadının kendisine önerilen eşi reddetmesi sonucu gerçekleştiği iddia edilmişti.