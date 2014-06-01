Hindistan'daki iki çocuğa toplu tecavüz olayında, 3 kişi suçlarını itiraf etti

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş kentinde iki kız çocuğu ağaca asılı halde bulunmuştu. Çocukların ağaçalara asılmadan önce toplu tecavüze uğradığı belirlenmişti. Polis yetkilisi Atul Saxena, yakalanan şüphelilerden üçünün iki çocuğa tecavüzü itiraf ettiğini söyledi. Gözaltına alınan zanlıların idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Saxena, soruşturma kapsamında iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili ihmalleri olduğu tespit edilen iki polis memuru görevden atılmış ve ikisi polis, beş kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Badaun bölgesindeki Katra Shahadatganj köyünde yaşayan 14 ve 15 yaşlarındaki kuzenler, Çarşamba sabahı kaybolmuş, kızları aramaya çıkan köylüler cesetlerini ağaca asılı olarak bulmuştu. Yapılan otopside, iki kız kardeşin tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldükten sonra ağaca asıldıkları ortaya çıkmıştı.

Kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıların yaygın olduğu Hindistan'da 2012'de 23 yaşındaki bir kadının toplu tecavüze uğradıktan sonra ölmesi, büyük tepkiye yol açmıştı. Erkek arkadaşıyla bindiği otobüste altı kişinin saldırısına uğrayan genç kadının tedavi için götürüldüğü Singapur'da yaşamını yitirmesinin ardından ülke ayağa kalkmıştı.