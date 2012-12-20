Hınıs Belediye Başkanı'ndan Duygu Canbaş'a dava

Erzurum'un Hınıs'ta köpek katliamı yapıldığı gerekçesi ile suçlanan Hınıs İlçesi Belediye Başkanı Enver Taçyıldız, Habertürk Spikeri Duygu Canbaş hakkında tazminat davası açacağını söyledi.

Köpek katliamı yaptığı gerekçesiyle suçlanan Erzurum'un Hınıs İlçesi Belediye Başkanı Enver Taçyıldız, yurt içi ve dışından gelen telefonlara yanıt vermekte zorlandığını söyledi.

Hınıs'ta köpek katliamı yapıldığını, bunu Özel Harekat polislerinin bile durdumadığı yolundaki bir ulusal gazetedeki haberi 'asparagas' olarak nitelendiren Taçyıldız, "Belki o başkan da bir yerlerde aynı şekilde hayatını kaybeder ve bunu da kimse bilemez" diyen Habertürk Spikeri Duygu Canbaş hakkında da tazminat davası açacağını söyledi.

Tazminat davasından kazanacağı para ile köpeklere barınak yaptıracağını vurgulayan Başkan Taçyıldız, "Gelin Hınıs'a bakın ortalıklarda köpek yoksa deyin ki soyunu kurutmuşsunuz, burada köpek kalmamış. Ortalıkta dolaşan köpeklerin sayısı 100'ü geçiyor" dedi.

Erzurum'a 146 kilometre uzaklıkta bulunan Hınıs ilçesinde 4 Aralık gecesi yörede hayvan severliğiyle tanınan Reyyan Şan'a bir ihbar gelir. Belediyenin iddiaya göre itlaf yapacağını öğrenen Şan, köpekleri korumak için evlerinin bahçesine alır. Bir süre sonra köpeklerin havlamaları üzerine bahçeye çıkan Şan, can çekişen köpek ile belediyeye ait aracı görür ve polisten yardım ister. Yine iddiaya göre, polisleri görünce kaçan belediyeciler, daha sonra gelir ve hayvanlara yine iddiaya göre zehir verirler. Devriye gezen Özel Harekat polislerine rağmen belediye görevlileri, ölen köpekleri toplayarak kayıplara karışır.

Habertürk spikeri Duygu Canbaş ise bu haberi yorumlarken, Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Taçyıldız'ın "Sokaklarda çok sayıda köpek var. Halk da sürekli şikayet ediyor. Bize 'Köpekleri vurun, imha edin' diye istekte bulunuyor. Biz ise hayvanları zehirlemiyoruz, sadece uyuşturuyoruz" demesini dikkate aldı. Duygu Canbaş'ın "Belki o başkan da bir yerde aynı şekilde hayatını kaybeder. Bunu da kimse bilemez" diyen görüntüleri en çok izlenenler arasına girdi.



'Vay ben neymişim?'



Duygu Canbaş'a ait videonun internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Hınıs Belediyesi'nin ve Başkan Enver Taçyıldız'ın telefonları kilitlendi. Arayanların tepki göstermesinden yakınan Enver Taçyıldız şöyle konuştu:

"Peki çarşıda sokaklarda gezen köpekler nedir? Halk diyor diye köpekleri vuramayız. Geçenlerde köpeğe araba vurmuş. Köpek yolun ortasında ölmüş. Mecburen benim ekibim gidiyor onu kaldırıyor. 'Vay siz vurmuşsunuz' diyen bayan, ortalığı ayağa kaldırdı. Hınıslı bayanı çağırttım. Dedim ki gel kardeşim, tüm hayvanseverleri toplayın gelin. Ya kardeşim gelin sizi davet edeyim Hınıs'a çayımı için, yemeğimi yiyin. Gelin buraya bakın ortalıklarda köpek yoksa deyinki soyunu kurutmuşsunuz. Burada köpek kalmamış. Eğer vurulmuşsa bunu ispat edin. O bayanın gördüğü bir hayvan. Cart curt yani ağzını açan 'köpekleri vuruyorsun' diyor. Telefonlar kilitlendi. Beni italya'dan, Greenpeace'den aradılar. Bana diyorlar ki 'köpek nerde varsa biz oralıyız. Siz orada katliam gerçekleştiriyorsunuz. Özel harekat bile sizi durduramıyor.' Yav ben neymişim? Koskoca özel harekat bile beni durduramıyor. Ancak, ortada vurulan köpek, 'fol yok yumurta yok.' Asparagas haber. Bir spiker (Duygu Canbaş) var onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Zaten olayı sıkıntıya sokan da o bayan spiker. Bir köpeğe verilen değer, demek ki bana verilen değerden daha fazla. Diyor ki belediye başkanı bir yerde ölseydi. Böyle bir şey olur mu? Eğer bir hayvan bir kimseye zarar vermişse ekibi gönderiyorum. Onu yakalayın insanlara zarar vermesin. 100'e yakın başı boş köpek var Hınıs'ta. Madem katledilmişse bu köpekler niye geziyor burada?"



Tazminatla hayvan barınağı yaptıracak



Geçen yıl Hınıs'ta oturan 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Karaman'ın çöp dökerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını anımsatan 41 yaşındaki Başkan Taçyıldız, kadını sopalarla koşan öğretmenlerin kurtardığını belirtti.

Köpeklerden birinin kuduz çıkması nedeniyle kadının Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gün tedavi gördüğünü ve çıktıktan sonra belediye hakkında 100 bin lira tazminat davası açtığını anlatan Başkan Taçyıldız, "Spiker Duygu Canbaş'a maddi manevi tazimant davası açacağım. Ben onun parası peşinde değilim. Ama ondan alacağım tazminatla Hınıs'a hayvan barınağı yaptıracağım. Köpek de can taşıyor. Biz kimseye zarar vermek, bu hayvan olsun insan olsun, zarar vermek peşinde değiliz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Küçükler uyardı



Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, başı boş hayvanlarla mücadelenin çağdaş çerçevede yapılması gerektiğini bildirdi. Bölgede tek hayvan barınağının Erzurum'da olduğuna işaret eden Başkan Küçükler, "Barınağımızda gerekli tüm tıbbı müdahaleler yapılıyor. Burada rehabilite edilen hayvanlar tekrar doğaya salınıyor. Başıboş hayvanlarla mücadele için ilçe belediyelerimizi uyardık. Hiçbir müdahale yapmadan topladıkları hayvanları rehabilitasyon merkezimize getirsinler. Sokak hayvanlarıyla mücadele çağdaş ölçülerde yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.