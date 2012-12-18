Belediye köpekleri 'aşırı doz'dan öldürmüş

Akşam gazetesinden yayımlanan habere göre Hınıs ilçesinde yaşayan Reyyan Şan'ın belediye tarafından zehirlenmemesi amacıyla sokak köpeklerini bahçesinde koruma altına aldı. Bir süre sonra duyduğu sesler üzerine bahçeye çıkan Şan köpeklerin belediye ekibi tarafından zehirlenek istendiğini gördü ve polisten yardım istedi.

Devriye gezen özel harekat polislerinin gelmesi üzerine belediye aracı evin önünden ayrıldı. Polislerin ayrılmasının ardından geri dönen belediye ekibi hayvanları toplayarak imha etti. Şan, telefonla aradığı Hınıs Belediye Başkanı Enver Taçyıldız'ın, önce 'Zehirlemedik, kısırlaştırmak için uyuşturucuyla bayılttık' dediğini ardından 'Neden böyle çıngar çıkardın? Telefonlarım susmadı, rahatsız oldum' dediğini öne sürdü. Şan, köpeklerinin öldürüldüğünü söylemesi üzerine ise 'Uyuşturucunun dozu fazla kaçmış' yanıtı aldığını söyledi.

HINIS Belediyesi'nin AK Parti'li Başkanı Enver Taçyıldız, AKŞAM'a ise şöyle konuştu: Burada sokaklarda çok sayıda köpek var. Halk da sürekli şikayet ediyor. Bize 'Köpekleri vurun, imha edin' diye istekte bulunuyor. Biz ise hayvanları zehirlemiyoruz, sadece uyuşturuyoruz. Bize destek olsalar barınak kurarız, ama imkanımız yok. (Alaz Kuseyri)