Hindistan'da 'toplu tecavüz'e uğrayan genç kadın hayatını kaybetti

Hindistan'ı sarsan tecavüz vakasının kurbanı olan 23 yaşındaki genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti. Yeni Delhi'de bir otobüste toplu tecavüze uğrayan ve vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan genç kadının organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.



Son günlerde dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan konulardan biri Hindistan'da yaşanan toplu tecavüz vakasıydı.

Yeni Delhi'de bir otobüste tecavüze uğrayan genç kadın, olaydan yaklaşık 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Genç kadın, Yeni Delhi’de 3 ameliyat geçirdikten sonra Hindistan'dan tedavi amaçlı Singapur'a getirilmişti. Singapur'daki Mount Elizabeth hastanesi başhekimi Kelvin Loh, genç kadının beyninde hasar oluştuğu ve akciğer enfeksiyonu geçirdiği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkent Yeni Delhi'de 3 ameliyat geçirdikten sonra Singapur'da tedavisine devam edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.



Hindistan'da büyük tepkiye yol açtı



Olaydan sonra Yeni Delhi'de protesto gösterileri düzenlenmiş, gözaltına alınan 6 şüpheliye idam cezası isteyen göstericilerle polis karşı karşıya gelmişti. Başbakan Manmohan Singh, halkı sükunete davet ederek konuyla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

Hindistan'da güvenlik güçlerinin raporları cinsel saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bu raporlara göre ülke çapında her 18 saatte bir tecavüz suçu işleniyor.