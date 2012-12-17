Otobüste toplu tecavüz!

Hindistan'ın Delhi kentinde 23 yaşındaki bir öğrencinin seyahat ettiği otobüste toplu tecavüze uğradığı bildirildi.

bbc.turkce'de yer alan habere göre, genç kadının pazar gecesi bir erkek arkadaşıyla seyahat ederken, genç kadınla arkadaşı araçta çırılçıplak soyuldular tecavüz edip, dövüldükten sonra araçtan atıldılar. Hastanede tedavi altına alınan iki mağdurdan genç kadının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayın Delhi'nin güney doğusunda meydana geldiği, mağdurların kentte bir sinemada bir film gösteriminden dönmekte oldukları bildirildi. Mağdurların altı-yedi kişinin saldırısına uğradığı belirtilirken, saldırganlar arasında otobüsün şoförü ve muavinin de olduğu iddiaları da var.

Delhi, sıklıkla ''Hindistan'ın tecavüz başkenti'' olarak anılıyor. Kentte, her yıl 500'den fazla tecavüz vakası kayda geçiyor.

Ulusal Kadın Komisyonu Başkanı Mamata Sharma, ''Bu tür olaylar Delhi'de artıyor ve hükümetin de bu konuda uyanık olması gerekir'' dedi.

Sharma, olayla ilgili soruşturma yürüteceklerini de kaydederken, ''Polise alınan önlemlerin ne olduğunu da soracağız'' diye konuştu