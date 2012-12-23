'Otobüste tecavüz' protestosuna polisten tazyikli suyla müdahale!

Hindistan'da 23 yaşındaki bir kadının otobüste saldırıya uğramasını protesto eden binlerce kişi, devlet başkanlığı sarayına yürüdü. Polisler göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başkent Yeni Delhi'nin yüksek güvenlikli bölgesinde çelik barikatları aşmaya çalışan bazı protestocular yaralanırken, bazıları da polise taş attı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

''Kadınları kurtarın, Hindistan'ı kurtarın'', "Tecavüzcüleri asın'' pankartları taşıyan göstericiler, 16 Aralık'ta Yeni Delhi'deki tecavüz olayının ardından tutuklanan 5 zanlıya idam cezası verilmesini talep etti. Polis, hala 6. ve son zanlıyı arıyor.

Göstericiler arasındaki Hindistan ordusundan emekli V.K. Singh, ''kadınlara karşı işlenen suçlardan siyasi ve bürokratik kayıtsızlığı'' sorumlu tutarken, ana muhalefetteki Bharatiya Janata Partisi'nin sözcüsü Ravi Shankar Prasad, polisin göstericilere müdahalesini kınadı.

Hindistan hükümeti dün saldırganlara ömür boyu hapis cezası verilmesi için çalışacağını açıklamıştı.

Tecavüz olayı Hindistan'da günlerce protesto edildi.

Tecavüz mağduru kadın, Yeni Delhi'de bir hastanede tedavi altına alındı.