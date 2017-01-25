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Çevre

Hindistan'daki bu köy esaretten kurtarılmış filler için devasa kazaklar örüyor

Köy; körlük, yürüme sıkıntısı ve yaralanmadan müzdarip 20 file ev sahipliği yapıyor

25 Ocak 2017 16:19

Kuzey Hindistan’da bulunan Wildlife SOS adlı bir sivil toplum kuruluşu körlük, yürüme sıkıntısı ve yaralanmadan müzdarip 20 adet esaretten kurtarılmış file ev sahipliği yapıyor.

Filler uzun yıllar boyunca esarette tutularak, turizm ve sirk endüstrisi içinde kötü koşullar altında çalıştırılmış. Bu kötü koşullar yüzünden fillerin düşük sıcaklıklarda daha fazla ağrıyan sakatlıkları var.

Bölgede bulunan köylüler ise bu fillere yardım etmek için örgü yeteneklerini kullanmaya başlamış. Yapımı neredeyse 4 hafta süren rengarenk ve devasa kazaklar filleri hem sıcak tutuyor hem de acılarını dindiriyor.

Yeşilist'ten  Görkem Gömeç'in haberine göre, bölgedeki köylülerin de yardımı ile Wildlife SOS bu yıl içerisinde tedaviye alacakları fil sayısını 50’ye çıkarıp, filer için bundan sonraki yaşamlarını daha iyi koşular altında iyileşmek için harcamasını sağlayacak.

Maalesef dünya genelinde fillerin yaşam alanları çok büyük tehlike altında. Her 15 dakikada bir Afrika’da bir fil dişleri için öldürülmekte. Bu neredeyse günde 100 file denk gelmekte.

Biliminsanları doğal yaşam alanlarında sadece 35 bin Hint filinin bulunduğunu belirtiyor. Bu rakamdan daha fazlası ise yük taşımak veya turistik “eğlenceler” için esaret altında tutulmakta.

Fillerin oldukça zeki ve empatik hayvanlar olduğunu düşününce bu gerçekleri kabul etmek daha da zorlaşıyor. Biliminsanları, kötü hisseden sürü bireylerini diğer fillerin hortumlarından çıkardıkları sesler ve kucaklamaya benzer hareketler ile daha iyi hissettirmeye çalıştığını analiz etmiş.

 

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