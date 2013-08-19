Hindistan'da tren kazası: En az 15 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir istasyonda bir ekspres tren, demir yolundan karşıya geçmekte olan insanlara çarptı, olayda en az 15 kişi can verdi.

Dhamara Ghat istasyonunda yerel trenden yeni inen ve çoğu Hindu hacı olan yolcular, Saharsa'daki tapınağa gitmekteydi.

Bölgeden gelen haberlerde, karşı yönden gelen Rajya Rani ekspres treninin demir yolunu geçmekte olan yolculara çarptığı belirtiliyor.

Olayda yaralananlar da olduğu ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Hindistan demiryolları yetkilisi Arun Mallik, kurtarma ve yardım çalışmalarının başladığını bildirdi.

Olay ardından öfkeli bir kalabalığın tren istasyonunda toplandığı ve Rajya Rani ekspres trenine hücum ederek birçok vagonu yaktığı belirtiliyor.

Tren makinisti ile güvenlik görevlisinin dövüldüğü ve rehin alındığı haberleri geliyor.

Hindistan'da çok geniş bir demiryolu ağı bulunuyor. Her gün 9000 yolcu treni 18 milyon insana ulaşım sağlıyor.

Son beş yılda Hindistan'daki tren kazalarında 1.220 kişi öldü.

BBCTürkçe