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Yaşam
Deutsche Welle

Hindistan'da tartışmalı belgesel yasağı

2012’de Hindistan’daki toplu tecavüz vakasını ele alan India’s Daughter adlı belgesel, hükümet tarafından yasaklandı. Hint kanalı NDTV tepki olarak, filmin planlanan yayın saatinde ekranı bir saat kararttı.

09 Mart 2015 21:11


Ödüllü İngiliz yönetmen Leslee Udwin'in India’s Daughter (Hindistan’ın Kızı) adlı belgesel filminin diğer altı ülkeyle birlikte Hindistan'da da Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanması planlanıyordu. Ancak Hint hükümeti “ahlak dışı” olarak nitelendirdiği filmde tecavüzcülerden biriyle yapılan röportajın tartışmalı ifadeler içerdiği ve filmin “kamu düzenini” tehdit ettiği gerekçesiyle yayınlanmasına izin vermedi.

İçişleri Bakanı Rajnath Singh, mahkûmun 2012'de bir otobüste toplu tecavüze uğrayan ve olaydan iki hafta sonra da aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kadınla ilgili sarf ettiği, kurbanın gece geç saatte dışarıda olmasını eleştiren, suçlayıcı sözlerinin “kadınları küçük düşürücü nitelikte olduğu” gerekçesiyle yasağı savundu.

Yasak, ülke genelinde büyük tepki toplarken kanalın protesto kararı ise özellikle medya çevrelerinden ve internet kullanıcılarından büyük destek buldu. Kanal protestoya ilişkin sessiz kalmayı tercih ederken kanalın genel yayın yönetmeni Sonia Singh sosyal medyadaki hesabından yayınladığı mesajda “Bağırmayacağız ama yine de sesimizi duyuracağız” dedi. Kurbanın babası ise yaptığı açıklamada Hindistan'da kadınlara yapılan muamele hakkındaki acı gerçeği gözler önüne seren bu filmi herkesin izlemesi gerektiğini söyledi.

Yayın yasağına karşın binlerce insanın filmi internet üzerinden seyrettiği kaydedildi. İngiliz kanalı BBC ise Hindistan'daki yasak kararına tepki olarak filmi belirlenen tarihten önce yayınladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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