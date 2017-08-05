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Yaşam
Deutsche Welle

Hindistan'da "saç kesen hayalet" korkusu

Hindistan'da onlarca kadın sabah kalkıp saçlarının kesilmiş olduğunu görünce, polis soruşturma başlattı

05 Ağustos 2017 01:09

Hindistan'da en az 55 kadın uykularında ya da baygınken saldırıya uğrayıp saçlarının kesildiğinden şikayetçi oldu.

Yaşananlar zamanla doğa üstü olaylarla ilişkilendirilmeye başlanınca; polis, halkı "saç kesen hayalet" ya da "cadılarla" ilgili dedikodulardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kurbanların çoğu, sabah uyanınca kesilmiş saç örgülerini baş ucunda buluyor. Kadınlardan biri, "saçlarının erkek şekline bürünmüş siyah bir kedi tarafından parçalara ayrıldığını" söylerken, diğerleri saldırganın yaşlı bir kadın olduğunu iddia etti. Bazıları ise saldırının ardında "cadı doktorun" bulunduğunu savundu.

Kurbanlardan hiçbiri fiziksel bir saldırıya uğramadı ya da evlerinden bir şey çalınmadı. Konuya ilişkin ilk şikayetler iki ay önce geldi.

Maniş Rakeş bölgesinden bir polis memuru, "yetkililerin bu bilinmeyen hayalet konusunda kadınlardan şikayet aldığını" söyledi. Polis, olayları bir suç olarak değerlendiriyor ancak şu ana kadar bir ipucuna ulaşılamadığı kaydedildi.

Uzmanlardan "kitlesel histeri" uyarısı

Tıbbi uzmanlar ise "kitlesel bir histeri" konusunda uyarıda bulunuyor. Tüm Hindistan Sağlık Bilimleri Enstitüsü psikiyatri departmanı eski şefi Dr. Sudhir Khandelwal, "Var olan tüm kanıtlar ışığında şunu söyleyebiliriz ki, kadınlar bilinçsiz bir şekilde ya da değiştirilmiş bir kişilik altında dikkat çekmek için kendi saçlarını kesiyor" dedi.

Dr. Khandelwal, "Böyle bir olay olduğunda, kendilerinin atlanması endişesi hakim olur. Bu nedenle insanlar ilk olayı taklit etmeye başlar" şeklinde konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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