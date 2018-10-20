Hindistan'da kadınların tapınağa girme mücadelesi

Üreme çağındaki kadınların bazı tapınaklara alınmadığı Hindistan'da kadınların mücadelesi sürüyor. Mahkeme kararı ile kapılarını kadınlara açması istenen Sabarimala tapınağı, eşitlik isteyen kadınlarla muhafazakar Hinduları karşı karşıya getirdi.

Aralarında Hindu din adamlarının da olduğu göstericiler, 100 kişilik polis eskortu eşliğinde gelen iki kadının tapınağa girmesine izin vermedi. Tapınağın basamaklarına oturan Hindu din adamları, alkışlayarak ve ilahi okuyarak aktivist Rehana Fatima ve gazeteci Kavitha Jakkal'ı protesto etti. Hindu din adamları, kadınların tapınağa girmesi durumunda dini ayinleri durdurma tehdidinde bulundu. Baş keşiş Kandararu Rajeevaru, "Tapınağı kilitleme ve anahtarları bırakıp, gitme kararı aldık" dedi. Yoğun direniş karşısında kadınlar, tapınağa girmeden geri döndü.

Kadınların tapınağa girmesini istemeyen muhafazakar Hindular, kadınları koruyan polise taş fırlattı. Bir grup eylemcinin, kadın bir muhabire ait aracın camlarını kırdığı belirtiliyor. Başka bir kadın gazetecinin de göstericiler tarafından tartaklandığı aktarılıyor.

Mahkemeden tapınağa giriş izni

Tarihi tapınağa 10 ile 50 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve kadınların girmesi,1972'de yasa ile engellenmişti. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme, 28 Eylül'de aldığı kararla üreme çağındaki kadınların tapınağa girmesine izin vermişti. Eylemciler, kararını gözden geçirmesi için imza toplayarak mahkemeye dilekçe göndermeye hazırlanıyor.

Hindu geleneğinde adet gören kadınların "kirli" olduklarına inanılıyor. Bu nedenle kadınların bazı tapınaklara girmesine izin verilmiyor. İki yıl önce başlatılan eylemler sonucu kadınların, Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur tapınağına girmesine yönelik yasak kaldırılmıştı.

AP,AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe