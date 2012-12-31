Hindistan'da bir tren fillere çarptı

Hindistan'ın Ganjam bölgesinde bir yolcu treni rayların üzerinden geçmekte olan bir fil sürüsüne çarptı. Orissa eyaletinde meydana gelem kazada ilk belirlemelere göre en az beş fil öldü.

Hindistan'ın birçok yerinde tren yolları doğa koruma alanı kabul edilen ormanların içinden geçiyor. Demiryolu şirketlerinden trenlerin bu bölgelerde saatte 40 kilometreden fazla hız yapmaması istenirken, doğal hayatı koruma örgütü Hindistan Vahşi Hayat Vakfı, 1987 yılından beri ülkede yaşanan tren kazalarında 118 filin öldüğünü belirtti.

Devlete ait vahşi hayatı koruma kurumunun başkanı J.D. Sharma demiryolu şirketini suçlayarak, bölgede bir fil sürüsünün hareket halinde olduğu yönünde kendilerini uyardıklarını ancak bu uyarının dikkate alınmadığını söyledi. Şirket ise kendilerine uyarının çok geç iletildiğini açıkladı.

Hindistan'da yaklaşık 26 bin vahşi filin yaşadığı tahmin ediliyor.



(Deutsche Welle Türkçe)