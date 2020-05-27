Hindistan-Pakistan sınırında 'casus güvercin' vakası

Hint yetkililer, tartışmalı bölge olan Keşmir'de Pakistan tarafından casus olarak eğitildiğinden şüphelendikleri bir güvercin yakaladıklarını duyurdu. Ancak güvercini bayramı kutlamak için uçurduğunu söyleyen Pakistanlı bir köylü, Hint yetkililerin şifre sandığı şeyin de telefon numarası olduğunu belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır husumete neden olan Keşmir'de bu kez de 'casus güvercin' hadisesi patlak verdi.

Keşmir'in Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölümlerini ayıran sınır bölgesinde, Hindistan tarafında yer alan Manyari köyünde Pazar günü tüylerinin bir kısmı pembeye boyanmış bir güvercin yakalandı.