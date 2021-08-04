T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Hindistan'ın Covid-19 aşılama sürecinde cinsiyet eşitsizliği azaldı; hamile kadınlar da aşı olabilecek

04 Ağustos 2021 12:07

Hindistan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecinde cinsiyet eşitsizliği azaldı. Yeni kararla artık hamile kadınların da aşı olmasına izin verildi. Yetkililer aşının doğurganlığı olumsuz etkilediğine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ile ilgili bilgileri yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Reuters'ın haberine göre hamile kadınları aşılamaya başlayan Hindistan'da, aşıların doğurganlığı etkilediğine dair korkuları ortadan kaldırmak için kasabalara ve köylere halk sağlığı çalışanlarından oluşan ekipler gönderildi.

Sağlık bakanlığı meclise yaptığı açıklamada, daha fazla kadına ulaşma çabalarının altını çizdi ve "aşı güvenini sürdürmek" için iletişim stratejisinin yürürlükte olduğunu söyledi.

 

HindistanCovid-19hamilelercinsiyet eşitsizliği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24