Hindistan'ın Covid-19 aşılama sürecinde cinsiyet eşitsizliği azaldı; hamile kadınlar da aşı olabilecek

Hindistan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecinde cinsiyet eşitsizliği azaldı. Yeni kararla artık hamile kadınların da aşı olmasına izin verildi. Yetkililer aşının doğurganlığı olumsuz etkilediğine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ile ilgili bilgileri yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Reuters'ın haberine göre hamile kadınları aşılamaya başlayan Hindistan'da, aşıların doğurganlığı etkilediğine dair korkuları ortadan kaldırmak için kasabalara ve köylere halk sağlığı çalışanlarından oluşan ekipler gönderildi.

Sağlık bakanlığı meclise yaptığı açıklamada, daha fazla kadına ulaşma çabalarının altını çizdi ve "aşı güvenini sürdürmek" için iletişim stratejisinin yürürlükte olduğunu söyledi.