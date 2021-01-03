Hindistan, iki Koronavirüs aşısına onay verdi; ilk aşamada 300 milyon kişiye yapılacak

Hindistan, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği ile Hindistan'dan Bharat biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği iki Koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi. Hindistan'da 300 milyon insana aşı yapılması planlanıyor.

AP'nin aktardığı habere göre, Hindistan'da ilaç düzenleyici kurum, Oxford ve AstraZeneca'nın aşısı ile Hintli şirket Bharat'ın Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Hindistan'daki aşılama kampanyası çerçevesinde 300 milyon kişiye Koronavirüs aşısı planlanıyor. İlk aşı olacak grupta sağlık çalışanları, ön cephede çalışanlar ve risk grubundaki vatandaşlar yer alıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 20 binden fazla sağlık çalışanının aşılama için eğitim aldığını açıkladı.

Hindistan'da Bharat biyoteknoloji isimli şirket tarafından üretilen COVAXIN isimli Koronavirüs aşısı devlet desteğiyle geliştirildi. Aşının üçüncü faz test süreci sürüyor.