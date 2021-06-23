Hindistan Delta Plus varyantını 'endişe verici' kategorisine aldı, bilim insanları ise 'erken' diyor

Delta Plus varyantı ayrıca ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin'de de görüldü. Oldukça bulaşıcı olan Delta varyantı ise 80 ülkeye yayılmış durumda.

Virüsler sürekli değişim geçirir. Bu değişimlerin bazıları virüslerin aleyhine de olabilirken, bazıları da hastalığın daha bulaşıcı olmasına veya ağır geçmesine neden olabilir. Yaygın olan da bu mutasyonlardır.

Ancak birçok virolog, Delta Plus varyantının "endişe verici" kategorisine alınmasını acele bir adım olarak görüyor ve bu varyantın daha bulaşıcı ya da ağır olduğuna dair henüz bir veri bulunmadığını belirtiyor.

Virolog Dr. Gagandeep Kang, "22 numuneye dayanarak endişe verici varyant iddiasını destekleyecek veriler henüz yok. Bunun gerçekten endişe verici varyant olabilmesi için biyolojik ve klinik bilgiler gerekir" diyor.

Daha fazla veri toplanmalı

Bunun için mevcut aşıların oluşturacağı antikorların bu varyantı etkisiz hale getirip getirmediği, bulaşıcılığın daha fazla olup olmadığı ve daha ağır hastalığa yol açıp açmadığı konusunda Hindistan'ın daha fazla veri toplaması gerekiyor.