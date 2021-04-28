Hindistan'da salgın kontrol altına alınamıyor; cenazeler sokakta yakılıyor

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Koronavirüs salgınının kontrolünü kaybeden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları hızla yükselirken cenaze servisleri de taleplere yetişememeye başladı.

Krematoryumlar, buldukları boş topraklar üzerinde yan yana koyulan cenazeleri yakmaya başladı.

The Guardian'ın aktardığına göre başkent Delhi'de insanlar, sevdiklerinin cenazelerinin yakılması için 20 saate kadar beklemek zorunda kalıyordu.

Delhi'de foto muhabirler, salı günü onlarca cenazenin yakıldığı otoparklardan yükselen dumanların fotoğrafını çekti.

Delhi'nin doğusunda bir krematoryumda günlük olarak yaklaşık 100 cenazenin yakılmasından sorumlu olan Jitender Singh Shanty, "İnsanlar sadece ölüyor, ölüyor, ölüyor" dedi.

Shanty, "Daha çok cenaze gelirse sokaklarda yakacağız. Burada yer yok. Hiç bu kadar korkunç bir manzara göreceğimizi düşünmezdim" dedi.

BBC, cesetlerin yakılabileceği bir ateş başlatılması için ağaçların kesildiğini belirtti.

Hindistan'da salı günü yine 300 binden fazla yeni vaka görüldü ve 2 bin 771 kişi hayatını kaybetti. Batı ülkeleri, Hindistan'a yapılan desteği artırmaya başladı.