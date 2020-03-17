Hindistan'da Koronavirüse karşı "inek idrarı içme partisi" düzenlendi

Bir grup Hindu, Koronavirüs'ü uzak tutacağına inandıkları için inek idrarı içme partisi düzenledi.

Çoğu Hindu, ineği kutsal sayıyor ve bazıları tedavi edici özellikleri bulunduğuna inandıkları inek idrarını içiyor. Uzmanlar, inek idrarının kanser gibi hastalıkları tedavi etmediğini ve Koronavirüsten koruyabileceğine dair de herhangi bir kanıtın bulunmadığını ısrarla belirtiyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Akhil Bharat Hindu Mahasabha (Tüm Hindistan Hindu Birliği) isimli topluluğun, ülkenin başkentindeki genel merkezinde gerçekleşen "partiye" 200 kişi katılırken, partinin organizatörleri Hindistan'ın farklı yerlerinde benzer etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ifade etti.

Parti katılımcılarından Om Prakaş şunları söyledi:

Biz 21 yıldır inek idrarı içiyoruz, inek gübresinde de banyo yapıyoruz. İngiliz ilaçlarını tüketmeye hiçbir zaman ihtiyaç duymadık.

Tüm Hindistan Hindular Birliği'nin başkanı Chakrapani Maharaj, inek idrarıyla dolu bir kaşığı Koronavirüs karikatüründeki yüze doğru uzatarak fotoğrafçılara poz verdi.

Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi partisinden liderler, inek idrarının ilaç ve kansere çare olarak kullanılmasını savunuyor.