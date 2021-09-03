Hindistan’da iklim krizi, yıldırım çarpması kaynaklı ölümleri artırıyor

Hindistan’da yıldırım çarpması sonucu ölümlerin iklim krizi sebebiyle arttığı tespit edildi. Hükümet verilerine göre her yıl ülkede yıldırım çarpmalarında yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.

Yıldırımlar bir milyar volta kadar elektrik içerir ve herhangi bir yere çarptıklarında büyük hasara neden olabilir.

Fırtınalar hakkında veri toplayan birkaç kuruluştan biri Lightning Resilient India Campaign'den Sanjay Srivastava, küresel ısınmanın artışı tetiklediğini belirtti.

AFP'ye konuşan Srivastava, "İklim değişikliği ve Dünya yüzeyinin yerel olarak ısınması ve daha fazla nem nedeniyle, ani bir büyük yıldırım dalgalanması var" dedi.

Araştırmalar, bu yüzyılda Kuzey Kutup Dairesi içindeki ortalama yıldırım çarpması sayısının iki katına çıkacağını tahmin ediyor.

Bu, dünya çapında yangınları tetikleyebilir ve donmuş topraklar içinde depolanan karbonun atmosfere kaçmasına sebep olarak küresel ısınmayı şiddetlendirebilir.

Ayrıca bulgular, yıldırım çarpmalarının kentsel alanlarda da daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Şehir nüfusunun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı tahmin edilen Hindistan için bu endişe verici bir durum.