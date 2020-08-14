Hindistan'da günlük tespit edilen Koronavirüs vakaları 60 binin üzerine çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayısının 60 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada en fazla vaka görülen ülkede, günlük yeni vaka sayıları üç gündür 60 binin üzerinde.

Reuters, Hindistan’daki vaka sayısının 2,4 milyona ulaştığını belirtiyor.

Hindistan idaresindeki Keşmir’in Srinagar kentinin en büyük cezaevinde de bir salgın yaşanıyor. Test edilen 408 tutukludan 102’sinde Koronavirüs'e rastlandı.

Cezaevi idaresi bazı tutukluların başka cezaevine aktarılması ve yeni gelen kişilerin iki hafta boyunca karantinaya alınması gibi önlemler de açıkladı. Ülkede bugüne kadar 48 bin Koronavirüs'le ilişkili ölüm kayıtlara geçti.