Hindistan'da Covid: Günlük vaka sayısı 410 bini geçti, hükümet 'Artışın nedeni yeni varyant olabilir' diyor

Hindistan hükümeti, ülkedeki ikinci koronavirüs dalgasının Mart ayında tespit edilen "çifte mutasyonlu varyant" ile bağlantılı olabileceğini açıkladı. B.1.617 adlı mutasyonun bulunduğu örneklere, vaka sayısının yüksek olduğu birkaç eyalette rastlandı.

Ulusal Hastalık Denetim Merkezi yetkilileri ise henüz artan vaka sayısı ile "çifte mutasyonlu varyant" arasında tam anlamıyla bir bağlantı kuramadıklarını söylüyor.

"Çifte mutant", iki mutasyonun bir virüste bir araya geldiği durumlara deniyor.

Öte yandan, Hindistan'da son 24 saatte 412 bin vaka ve 3980 ölüm kayılara geçti.

'Üçüncü dalga kaçınılmaz'

Hükümetin en üst düzey bilim danışmanı Krishnaswamy VijayRaghavan, üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan VijayRaghavan, uzmanların vaka sayısındaki artış hızını beklemediklerini itiraf etti.

VijayRaghavan "Dolaşımdaki virüs seviyesini düşünürsek, üçüncü dalga kaçınılmaz. Ancak bunun hangi takvimde yaşanacağı belirsiz. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız" dedi.

Hindistan'da mevcut koronavirüs dalgası sağlık sistemini büyük bir baskı altına soktu. Yatak, oksijen ve hatta ölülerin yakıldığı krematoryumlarda sıkıntı yaşanıyor.

Bazı eyaletlerde kısıtlamaya gidilirken, hükümet ekonomik kaygılar nedeniyle ulusal bir kapanma konusunda isteksiz.

'Çifte mutant' nerede bulundu?

Hindistan'a 8 eyaletten alınan ve genetik dizilimi yapılan kabaca 13 bin örneğin 3500'den fazlasında B.1.617 de dahil kaygı yaratan varyantlar bulundu.

Delhi yönetimi bir aydan fazladır varyantın vaka sayısında artışla bağlantısı olmadığında ısrar ediyordu.

Viroloji uzmanı Dr. Shaid Jameel, Hindistan'ın Şubat ayı ortasından itibaren "düzgün bir şekilde" mutasyonları incelemeye başladığını söylemişti.

Hindistan şu an da alınan örneklerin sadece yüzde 1'den biraz fazlasının gen dizilimini yapıyor. İngiltere'de ise salgının zirve döneminde bu oran yüzde 5-6 arasındaydı.

Vaka sayılarında durum ne?

Uttar Pradesh, Haryana, Pencap, Tamil Nadu ve Karnataka eyaletleri Çarşamba günü tek bir gündeki en yüksek ölü sayılarını bildirdi.

Pandemi döneminde en çok vakanın görüldüğü Maharashtra eyaletinde ise 920 kişi hayatını kaybetti.

Ancak uzmanlar, ölü ve vaka sayısının testlerin az olması ve ölümlerin hepsinin bildirilmemesi nedeniyle çok daha fazla olacağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, haftalık raporunda geçen hafta dünyadaki Covid vakalarının yaklaşık yarısının, ölümlerin de dörtte birinin Hindistan'da olduğunu bildirdi.

Bu arada, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için Londra'ya giden Hindistan heyetinin iki üyesinde de koronavirüs tespit edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, zirvenin kalanına video-konferans yöntemiyle katılacağını söyledi.

Aşılama ne durumda?

Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da şu ana dek 26 milyon kişiye iki doz aşı, 124 milyon kişiye de bir doz aşı yapıldı.

Hindistan milyonlarca doz aşı siparişi de verdi ancak aşı siparişleri yine de ihtiyaç duyulanın çok gerisinde kalıyor.

Uzmanlar, krizden çıkışın kısıtlama önlemleri ve aşılamadan geçtiğini ancak hükümetin derhal harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.