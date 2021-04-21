Hindistan'da bir günde 2 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 295 bini geçerken, son 24 saatte 2 bin 23 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan günlük olarak dünyada en fazla vaka ve vefat kaydedilen ülke oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 182 bin 553’e yükseldi. Son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu.

Euronews'te yer alan habere göre uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.