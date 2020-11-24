Hindistan'da 2012'de gerçekleşen toplu tecavüz vakasını konu alan Delhi Crime, Uluslararası Emmy'de "En İyi Drama Dizisi" oldu

Netflix'te yayınlanan Hindistan dizisi Delhi Crime, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde drama dalında "En İyi Dizi" seçildi.

48. Uluslararası Emmy Ödülleri, dün sahiplerini buldu. Hindistan dizisi olan Delhi Crime, drama dalında "En İyi Dizi" ödülünü aldı. Riche Mehta yönetmenliğinde çekilen 7 bölümlük dizi, 2021'de yaşanan bir toplu tecavüz vakasını konu ediniyor.

Delhi Crime'ın konusu olan gerçek olayda 23 yaşındaki bir tıp öğrencisine, Delhi'da hareket hâlindeki bir otobüste 6 kişi tecavüz etmişti. Olay, Hindistan'da ciddi anlamda tepki getirmişti. Dizi, olayın ardından Delhi polisinin 6 suçluyu yakalama hikâyesini konu alıyor.