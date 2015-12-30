Hindi ödüllü okey turnuvası

Zonguldak’ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı sağlamak amacıyla 38 yıldır her yılbaşı öncesi gerçekleştirilen hindi ödüllü okey turnuvasının finali renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın kazananı Ömer Lutfi Demir, kendisine hediye edilen hindiyi yılbaşında kesip yiyeceklerini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Zonguldak 2’nci Amatör Lig’de mücadele eden Tersanespor’a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 38’incisi Yeşilmahalle’deki kahvede gerçekleştirildi. 50 kişinin 30’ar lira ödeyerek katıldığı turnuvanın ilk 3 gününde finale kalan 4 kişi belirlendi. Dün akşam gerçekleştirilen finale, masanın kenarındaki sandalyeye konulan canlı hindi renk kattı.

Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Ömer Lutfi Demir 1’inci, İsmail Karaoğlu 2’nci, Mustafa Kökdemir 3’üncü, Emin Hasdemir ise 4’üncü oldu. Ömer Lutfi Demir, kendisine verilen yılbaşı hindisi ve kupa ile objektiflere poz verirken, İsmail Karaoğlu, Mustafa Kökdemir ve Emin Hasdemir’e ise kesilmiş hindi hediye edildi.

"Kesip yiyeceğiz"

Ömer Lutfi Demir, yıllardır turnuvaya katıldığını ve hindiyi 2’nci kez kazandığını söyledi. 38 yıllık geleneği sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyleyen Demir, hediye edilen hindiyi yılbaşı gecesi ailesiyle kesip yiyeceklerini söyledi.

Tersanespor 2’nci Başkanı İsmail Hasdemir de turnuvaya katılanların futbol kulüplerine maddi ve manevi katkı sağladığını söyleyerek, "Kulübümüz bu turnuvaya katılan arkadaşların maddi ve manevi destekleriyle ayakta durmakta. Bu turnuvada bahane hindi oldu. Dostluklarımızı ise her tarafa yaydık. Dile kolay 38 yıldan beri turnuva devam ediyor. Biz çocukken başladık halen devam ediyoruz" dedi. Hasdemir, turnuvayı gelecek yıllarda da sürdüreceklerini belirtti.