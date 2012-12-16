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Sağlık

'Hindi etini fırında ısıtmayın'

Doç. Dr. Emin Yılmaz: Hindi etini akşam yedikten sonra tekrar fırında bekletip saatler sonra tüketmek sağlık için risk oluşturabilir

16 Aralık 2012 16:16

Uzmanlar, yaklaşan yılbaşıyla birlikte hindi eti tüketimi konusunda uyardı. Akşam yemeğinde tüketilen hindi etinin ısınması için tekrar fırında bekletilmemesi önerildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emin Yılmaz, yılbaşı sofralarında yer alan hindi etinin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yılbaşı sofralarında yemek tüketiminde aşırıya kaçılmamasını belirten Yılmaz, "hindi etinin protein oranı yüksek, yağ oranı düşük bir et" olduğunu dile getirdi.

 

'Mide rahatsızlığı yaşamayan kişiler hindi eti yemeli'

 

"Sindirim sorunu bulunmayan, mide rahatsızlığı yaşamayan kişiler hindi eti yemeli'' diyen Yılmaz, ''Sindirimi biraz daha güç olan hindi etinin aşırı tüketilmesi, mide fesatlarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir'' şeklinde konuştu.

 

Hindi eti nasıl pişirilmeli?

 

Yılmaz, hindilerin kesimi, tüylerinin yolunması ve içinin temizlenmesi gibi konulara özen gösterilmesi gerektiğine de işaret ederek, pişirme işleminin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki ev kadınlarının yaygın tüketilmemesi nedeniyle hindi pişirme konusunda da çok bilgili olamayabileceklerini belirten Yılmaz, ''Hindi eti genel nitelikte tavuk etine benzer.

Bütün bir hindinin marine edilmesi, hazırlanması ve terbiye edilmesi, pişirilme işleminden önce yapılması gereken işlemlerdir. Hindi zor pişen, sert etli canlıdır" dedi ve şunları ekledi:

"Uzun süre ısıtılmış ve bekletilmiş yemeklerin tüketilmesi risk oluşturabiliyor. Örneğin, hindi etini akşam yedikten sonra tekrar fırında bekletip saatler sonra tüketmek sağlık için risk oluşturabilir.''

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