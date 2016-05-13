Hıncal Uluç'tan yasağa rağmen SMS atan bahis sitesine: O. çocukları, itler, piçler!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Bilişim Teknolojisi Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın konuya ilişkin açıklamasına rağmen SMS göndermeye devam eden bahis siteleriyle ilgili olarak, "Bir takım o. çocukları bu devletin yasaları ile Allahın günü, yüzlerce, binlerce defa dalga geçiyorlar, yüzü kızaran bir kişi çıkmıyor yahu.. Beni asıl kahreden o. "SMS listemizden çıkmak için http://iptal.biz/ fRzQa" Adrese gireyim de sülalelerine söveyim diye tıkladım.. Karşıma Abdullah Şen diye, büyük olasılıkla sahte bir piçin benimle dalga geçmesini daha da büyüten bir sayfa çıktı. Ulan itler.. Hani ben zaten SMS listenizdeydim.. Benim adıma kayıtlı telefona gönderiyordunuz.. Şimdi nerden çıktı bu kimlik ve numara sormak" diye yazdı.

Hıncal Uluç'ın, "Bu devlette "Alınan adam" yok mu yahu?" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Bir takım o. çocukları bu devletin yasaları ile Allahın günü, yüzlerce, binlerce defa dalga geçiyorlar, yüzü kızaran bir kişi çıkmıyor yahu.. Beni asıl kahreden o..

Bilişim Teknolojisi Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın açıklama(ma)sını ve sonunda özetle, "Elimizden geleni söyleyeyim. Sayıları azalacak ümidindeyim" müjdesini (!) yazdım. Çıktım eve gittim. Klasbahis itleri gene telefonuma düştüler..

Şimdi Bay Ömer Fatih Sayan,

"Biz baş edemeyiz" itirafınızdan sonra daha da azacak bu itler, devletimle, benimle, seninle dalga geçen "Gel gel" mesajlarına, dün de yazdım ya, bir not eklemişler.. İyice dalga geçmek ister gibi..

"SMS listemizden çıkmak için http://iptal.biz/ fRzQa"

Adrese gireyim de sülalelerine söveyim diye tıkladım..

Karşıma Abdullah Şen diye, büyük olasılıkla sahte bir piçin benimle dalga geçmesini daha da büyüten bir sayfa çıktı.

Ne yazıyor biliyor musunuz?.

"Firmamızın tanıtım ve bilgilendirme (Yani sizi soyup soğana çevirme) mesajları ile ilgili size ulaşmak için izin istiyoruz. (Ulan hayvan, aylardır zaten Allahın günü yolluyorsun, ne izni şimdi). Size gerekmediği sürece SMS göndermeyeceğiz." (Yani izin vermesem de gerekirse, ki buna onlar karar verecek, gene gönderecekler. Küstahlığa bakar mısınız?.)

Ben önce bu adrese girip iki sayfa sövmek istiyorum aslında ama, öyle bir yazma imkanınız yok. Sadece iki satır var..

Yeşil satır.. "SMS almak istiyorum."

Kırmızı satır.. "SMS almak istemiyorum."

Ama "İstemiyorum"u tıklamak için iki soruya daha yanıt vermeniz gerek..

1. Adınız, soy adınız?.

2. Cep telefonunuz?.

Ulan itler.. Hani ben zaten SMS listenizdeydim.. Benim adıma kayıtlı telefona gönderiyordunuz.. Şimdi nerden çıktı bu kimlik ve numara sormak...

Çünkü öyle bir listeniz yok. Turkcell numaralarına rastgele dayanıyorsunuz mesajları, artık kime çıkarsa.. Turkcell'in de devletimden farkı yok. Engelleme gücüne sahip (!) değil.. Devletten farkları.. Onlar engelleyemedikleri bu yasak mesajlardan bir de para kazanıyorlar..

Yağıyor yağmur gibi yasak kumarın, yasak yolla reklamları.. Hemen o telefonla o an oynayıp, soyulmaya başlıyorsunuz, ağa takılırsanız..

Peki, bu yetmiyor mu size de, ille isimli ve numaralı bir listeye sahip olmak için bu alçak hileye baş vuruyorsunuz?. Sebep var tabii..

1. Cep telefonu yoluyla dolandırıcılık yapmak için.. Gazeteler her gün bu yolla yapılmış soygun haberleriyle dolu..

2. Böyle bir liste dünyanın her yerinde para.. Her isteyene küçük bir servet karşılığı satılabilir..

Şimdi BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan Beyefendi..

Kurumunuzdaki ne işe yaradıklarını çok merak ettiğim memurlarınıza emir verme yerine, bizzat kendiniz, bir kahve molanızda (İş saatlerinizde çok ciddi devlet işleri yaptığınız için, o kıymetli saatleri Hıncal saçmaları ile harcamayın, diye) şu Abdullah Şen itinin verdiği internet adresini tıklayın. Durumu gözlerinizle görün ve elinizde böyle bir adres varken bile bana "Elimizden bir şey gelmez" deyin bir defa daha da, görelim bakalım, her ay devletten aldığınız tonla maaşı ne kadar hak ettiğinizi..