T24 LogoT24 Logo
Medya

Hıncal Uluç'tan Sabah çalışanlarına: Utanmanız yok mu sizin?

"İnince aralarında 'İt ürür, asansör yürür' diye konuşmuşlardır..."

06 Temmuz 2017 15:49

Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazete çalışanlarına "asansör adabını bilmedikleri" iddiasıyla tepki gösterdi. "Önünde beklersen ne zaman geleceği belli değil asansörün. Ama içinde olursan, eninde sonunda işkembe katına varacaksın. Minnacık hesapları bu. İnsanlık dışı, edep dışı, terbiye dışı hesapları bu" diyen Uluç, "Yahu utanmanız yok mu sizin? Kaç kez yazdım, asansör adabını, meslektaşlara saygıyı, insanlığı; ben suya mı yazıyorum? Okumuyor musunuz?" ifadesini kullandı. 

Hıncal Uluç'un "Sabah uyanıkları!.." başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Otoban uyanıklarını yazdım, Sabah uyanıkları eksik mi kalacak!. Salı yazımı bitirdim, inip salı yemeğine gideceğim. Asansör geldi, içinde 4 kadın çalışanımız. Ben en üst kat olunca, onlar çıkacaklar asansörden geri çekildim..
Hayır.. Onlar da aşağı inecekler, B1 katındaki yemekhaneye.. Ama uyanıklar ya.. Hem iniş, hem çıkış düğmesine bakıp gelene biniyorlar.. Böylece başkalarının haklarını gasp ediyorlar. Asansörlerin hızının düşmesine sebep oluyorlar.
Ama onlara ne?. Önünde beklersen ne zaman geleceği belli değil asansörün. Ama içinde olursan, eninde sonunda işkembe katına varacaksın..
Minnacık hesapları bu.. İnsanlık dışı, edep dışı, terbiye dışı hesapları bu..
..Ve bu insanlar Medya, yani 4'üncü gücün mensupları olarak, kenti uyanıklardan, kenti hak gasp eden yaratıklardan kurtarma savaşı verecek öyle mi?.
Kenti, kapısının önünü temizlemek ne kelime, içine edenler, temizleyecek öyle mi?.
Yahu utanmanız yok mu sizin?. Kaç kez yazdım, asansör adabını.. Meslektaşlara saygıyı.. İnsanlığı.. Ben suya mı yazıyorum?. Okumuyor musunuz?. İnsan kendi gazetesini okumaz mı?. Ben ilanlarına dek okuyorum. Siz köşe yazarlarını bile okumuyor musunuz?.
Bedava önünüze konuyor gazete yahu!.
Bakın ağır laflar ediyorum.. Biriniz odama gelip "Hıncal Bey öyle değil.. Şundan" desenize, yüzünüz kızarmazsa..
Onuncu katta benimle burun buruna gelen ve sırıtarak bakanlara "Bu gazetede çalışanlara asansör adabını öğreteceğim" dedim, suratlarına karşı..
Başlarını öne bile eğmediler, kızarıp!.
İnince aralarında "İt ürür, asansör yürür" diye konuşmuşlardır, şu anda konuştukları gibi..

ETİKETLER

Sabah GazetesiHıncal Uluç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24