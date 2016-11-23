Hıncal Uluç'tan Hürriyet Okur Temsilcisi'ne övgü, yazar ve muhabirlere şirket gezisi eleştirisi

Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazetesinde aynı haberin üç kez yayımlanmasını eleştiren Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'yi "gazetesini eleştirmekten çekinmeyen bir yazar" sözleriyle överken gazetenin şirket gezilerine katılan yazar ve muhabirlerini eleştirdi. Yazısında Bildirici'nin 'Editörlerin iş kazası' başlıklı yazısını hatırlatan Uluç, "Hürriyet yazarları, muhabirleri, bu yıl, çeşitli ticari kurum davetlisi olarak, yurt içi ve dünyanın öbür ucuna dek yurt dışı kaç 'davetli' gezi yaptılar, onu sorup öğrenir, cevabı sadece rakam olarak haftaya köşene yazarsan, ben de sana 'İş Kazası'nın iç yüzünü anlatırım!.." diye yazdı.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (23 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan 'Kaza' başlıklı yazısı şöyle:

"Editörlerin iş kazası" demiş, Hürriyet'in Okur Temsilcisi Faruk Bildirici... Bu işi en iyi yapan, kendi gazetesini, okur adına en ağır eleştirmekten çekinmeyen bir yazar olduğu için kaçırmam.

Bildirici "Editörlerin iş kazası" diye başlık attığı yazısında, ayni haberin Hürriyet'te üç kez yayınlandığını yazdı. Magazin sayfasında, spor sayfasında ve Kelebek ekinde..

"Editörlerin iş kazası bu olmalı" dedi. Birbirlerinden haberleri mi yoktu, yoksa kendi gazetelerini mi okumuyorlardı, yani..

Sevgili meslektaşım, dostum..

Sana bir önerim var..

Hürriyet yazarları, muhabirleri, bu yıl, çeşitli ticari kurum davetlisi olarak, yurt içi ve dünyanın öbür ucuna dek yurt dışı kaç "Davetli" gezi yaptılar, onu sorup öğrenir, cevabı sadece rakam olarak haftaya köşene yazarsan, ben de sana "İş Kazası"nın iç yüzünü anlatırım!.