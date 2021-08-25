Hıncal Uluç: Utanma duyusunun bu kadar yok edilmesine, tüm medyanın böylesi Fener borazanı olmasına tahammül edemiyorum

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada penaltı tartışmalarına neden olan Atilla Szalai'nin "el" pozisyonuna değindiği yazısında "O 88'inci dakikadaki penaltı pozisyonu Fener değil de Antalya lehine olsa ve Halil Umut Meler oyunu devam ettirse, gelişen akında golü Zajc değil de Antalyalı Gökdeniz atsa, maçı Antalya kazansa, pazartesi günü ayni sayfaları mı yapardınız" ifadelerini kullandı.

"Fener hakemle kazandı. Daha doğrusu medya ile" diyen Uluç, "O spor sayfalarını yapanlar ve Erman Hocam hariç yazanlara soruyorum. O 88'inci dakikadaki penaltı pozisyonu Fener değil de Antalya lehine olsa ve Halil Umut Meler oyunu devam ettirse, gelişen akında golü Zajc değil de Antalyalı Gökdeniz atsa, maçı Antalya kazansa, pazartesi günü ayni sayfaları mı yapardınız?. Elinizi vicdanınıza koyup doğru söyleyin. O göklere çıkardığınız Halil Umut Meler, olaylar tam tersi olsa, bu ülkede bir daha düdük çalabilir miydi?. Yaptığınız sayfalar yüzünden şimdi düdüğünü asmış olmaz mıydı?

Ben utanma duyusunun bu kadar yok edilmesine, tüm medyanın böylesi Fener borazanı olmasına tahammül edemiyorum. Edemiyorum da ne oluyor? İmam bildiğini okuyor" diye yazdı.

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