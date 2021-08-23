Atilla Szalai'nin pozisyonu için eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yenerken, karşılaşmaya Atilla Szalai'nin son dakikalardaki pozisyonu damga vurdu. Eski hakemlerden Ahmet Çakar, penaltı tartışmasının "manasız" olduğunu savunurken, Erman Toroğlu ise pozisyon için "dünyanın her yerinde penaltı" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 2. golünden önce kalesinde yaşanan pozisyonda Atilla Szalai'nin koluna çarpan topta hakemin devam kararını iki eski hakem Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar farklı değerlendirdi.

Ahmet Çakar ne dedi?

"Gelelim hakeme; son saniyelerde Antalyasporlular 'penaltı' diye itiraz ettiler, dönen top Fenerbahçe'nin ikinci golü oldu. Hakem çok bekledi. VAR'la konuştu ve 'Penaltı değil' deyip golü verdi. Karar yüzde yüz doğru. Mesafe yakın. Szalai'nin kolu olması gereken yerde. Kolunu kaçırıyor ve top omuz başına çarpıyor. Penaltı tartışması manasız."

Erman Toroğlu ne dedi?

"Antalyaspor'un hücumunda Fenerbahçe 2. golü atmadan evvel Szalai'nin topu dirsek temasından kolla oynaması, dirsek pazu hizasında topu oynaması bakın 'Oynaması' diyorum, dünyanın her yerinde net penaltıdır.

Bundan sonrasında herkese hayırlı işler. Daha sezon başı böyle başladı Allah sonunu hayır etsin."