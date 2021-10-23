Hıncal Uluç'tan Terim'e tavsiye: Futbolculara şut atmasını öğretmek istiyorsan, Prekazi'yi neden kulübene almıyorsun

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği karşılaşmada, sarı-kırmızıların "güç bela" kazandığını belirterek, "Fatih Terim maçın bitmesine çok az kala yaptığı, yapmaya mecbur kaldığı değişikliklerle, kör inadından vazgeçip yeni Belhanda'sı Babel başta, işe yaramaz ihtiyarları kenara alıp, öldürmeye azmettiği gençlerin bir kısmını oyuna sokunca maçın renginin 180 derece değişmesi sonucu, yeni girenlerden Morutan'ın pası ve Kerem'in muhteşem golüyle 1-0 kazanınca, gazetelerin gene "Fatih Terim" destanları yazacakları ve hiç utanıp sıkılmadan "Yaptığı değişikliklerle maçı aldı" diye manşetler atacaklarını biliyordum" diye yazdı.

Fatih Terim'e seslenen Uluç, "Etrafını "bir iki istisnası ile 'Sana kafa sallamaktan başka ne iş yaptıklarını' saha içindeki görüntülere bakarsak anlayamadığımız" yardımcılarla doldurmak yerine... Mesela "Şut atmasını futbolcularına öğretmek istiyorsan", neden "Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören ve ayaklarını ülkemizden eksik etmeyen, Galatasaray tarihinin Prekazi'sini kulübene almıyorsun?.."

Evet, futbolcuların "şut atmasını bilmedikleri için" elbette "İsabetli şut atamıyor ve bu yüzden şut atmaları gereken anlarda da pas vermeyi, çalımlarla kaleye girmeyi (!) tercih ediyorlar"; görüyorsun ama "çözüm için yapılması gerekeni" bir türlü yapmıyorsun!.." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...