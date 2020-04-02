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Medya

Hıncal Uluç: Siz koronavirüsü boş verin Bay Müftüoğlu, Ertuğrul Özkök, "Yaşlı mı, orta yaşlı mı", oturun ona karar verin

02 Nisan 2020 07:33

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, doktorların böyle günlerde her kelimesini doğru seçmesi gerektiğini belirterek, "Bunu Tıp Fakültelerinde öğretmediler mi, size?. Siz koronavirüsü boş verin Bay Müftüoğlu.. Ertuğrul Özkök, "Yaşlı mı, orta yaşlı mı", oturun ona karar verin de, sevgili dostumun içi rahat etsin.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, "Peki, size nasıl inanacağız, Bay Müftüoğlu?" başlıklı yazısında, "Dikkat buyurun.. Bilerek "Bay" dedim.. "Doktor" değil.. Çünkü ona "Doktor" demek içimden gelmedi." ifadelerini kullandı.

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