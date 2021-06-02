Hıncal Uluç: 'Restoranların 00.00'a kadar açık olması beklentisinden daha önemli ne olabilir' dedim ve cevabı anında buldum

Sabah yazarı Hıncal Uluç, kademeli normalleşmede kafe ve restoranların 00.00'a kadar açık olmasının beklendiğini ancak bu beklentinin karşılanmadığını hatırlatarak, "'Neden?' dedim... 'Başkan Erdoğan kendisine oy kaybettireceğini bile bile bu genel arzuya, beklentiye uymadı?' Restoranların saat 24.00'e dek açık olmaları önemli bir sosyal-ekonomik karar ve herkesin, hemen herkesin beklentisi... 'Bundan daha önemli ne olabilir?' dedim kendi kendime ve cevabı anında buldum.. Turizm! Bu ülkenin gerçekten 'bacasız sanayi'si, milyonların iş bulma sebebi, hazinenin ihtiyacı dövizleri sağlayan kaynak turizm!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Rusları, Almanları ve İngilizleri getiremezsek, o dünya çapındaki tatil köyleri, oteller değil sadece, pansiyonlar bile batar. Asıl o zaman ülke aşılması çok ama çok zor bir ekonomik kayba uğrar ve krize girer... Dolmaları ancak, Rusları, Almanları ve İngilizleri tatmin edecek Kovid istatistikleri ile mümkün ve bugünkü rakamlar yeterli değil. Çok daha aşağılara indirmemiz gerek. O zaman işi bir ay daha sıkı tutmamız, temmuz başı rakamlarını bu üçlüyü, Rus, İngiliz ve Alman'ı tatmin edecek düzeye indirmemiz gerek. Konuya bu açıdan bakınca tam tersini düşünmeye başladım... 'Acaba bir ay daha sıkı tedbirlerle mi gitseydik?.' Çünkü her şey yasakken bile her yerin açık olduğunu biliyor, duyuyordum.

Sokakların hali meydanda... Yasak saatlerde köprüler ve trafik tıkanıyorsa İstanbul'da, gevşemede ne olur, varın hesaplayın..." ifadelerini kullandı.

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