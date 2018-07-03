Hıncal Uluç: Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu'dur

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınması ve dünyaca tanınmasının kişisel gelişim uzmanı ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Ece Vahapoğlu’nun ‘eseri’ olduğunu savundu. Uluç, “Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu’dur” başlıklı yazısında, kazıyı yapan Almanların Göbeklitepe’yi gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını ancak Vahapoğlu’nun bu hazineyi fark ederek önce Türkiye’ye sonra da dünyaya duyurduğunu iddia etti.

Hayatını kaybedene kadar Göbeklitepe kazılarını yürüten Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, Uluç’un yazısına, “Afedersiniz ama yuhun da ötesi. Densiz, çapsız insanlar, bir defolup gidemediniz gözümüzün önünden, hayatımızın kenarından pislikler” diye tepki gösterdi.