Hıncal Uluç gazetesini eleştirdi: Bu gazetenin görevi iktidarın yaptığı en harika işleri bile ikinci plana itip, CHP'ye saldırmak için bahane üretmek mi?

Sabah Gazetesi Hıncal Uluç, gazetesinin 9 Haziran 2020 tarihli manşetinde yer alan "Aslan Payı CHP'li Belediyelere" haberini eleştirdiği yazısında, "İyi ya.. AK Parti hükümetiyle, onun Maliye Bakanı'yla iftihar et, belediyeler arasında "Bizimki, öteki" diye ayrım yapmamış, hepsine eşit davranmışlar..

Üstelik parayı alan belediye değil, zor durumdaki işçi.. Zor durumdaki göçmene milyarlar ödeyen Türkiye, karantina döneminde zor durumda kalan Türk işçisine hiçbir ayrım yapmadan 150 milyonluk el uzatmış.

Onu yazıp alkışlama yerine, "Aslan Payı CHP'li Belediyelere" algı operasyonu.. Ödeme yasal. Yasa dışı bir şey varsa, onu yaz.. İşte mahkemeler..

Yoksa.. Her Türk işçisi eşit.. Hangi kurumda, kime çalıştığına bakılmaksınız eşit.. Bu da harika bir şey.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, haberin altında Okan Müderrisoğlu'nun imzasınının bulunduğunu belirterek "Onun çok makul ve mantıklı fikirlerine hayranlığımı bu köşede yazmış, "Her gün köşesi olmalı" demiştim.

Bu gazetenin görevi iktidarın yaptığı en harika işleri bile ikinci plana itip, CHP'ye saldırmak için bahane üretmek mi?." ifadelerini kullandı.

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